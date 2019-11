Daniel Leclercq, mythique entraîneur français, est mort

L'entraîneur français Daniel Leclercq est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi le RC Lens, club avec lequel il a été champion de France en 1998.

Comme joueur, Leclercq avait porté les maillots de Marseille (1970-1974), de Lens (1974-1983) et de Valenciennes (1983-1984). C'est dans ce dernier club qu'il a entamé sa carrière d'entraîneur en 1986.

Après avoir rejoint l'encadrement du RC Lens en 1996, il en est devenu l'entraîneur principal un an plus tard. Le 'Druide' a mené les 'Sang et Or' au seul titre de champions de France de leur histoire, en 1998. Il avait également gagné une Coupe de la Ligue l'année suivante avant de quitter le club en octobre 1999.

Leclercq a alors vécu une expérience de dix mois en Belgique. Entre février et octobre 2001, il a dirigé La Louvière alors que la RAAL évoluait encore en première division.

Après un retour à Valenciennes (2003-2005), marqué par une remonté du club de National en Ligue 2, il est retourné à Lens en tant que directeur technique (2008-2011). Sa dernière expérience comme entraîneur a été au SC Douai, entre juin et novembre 2017.

Leclercq était ensuite parti s'installer en Martinique où il encadrait notamment les 'stages Raphaël Varane'.