Neymar surprend ces enfants invités à Disneyland Paris: "Je ne vais jamais l'oublier" (vidéo)

L'ASBL Pêcheur de Lune a fait des heureux. Cette association belge a décidé d'inviter 350 enfants, malades ou concernés par des situations de vie difficiles, à Disneyland Paris.

La surprise, déjà importante, a pris une nouvelle tournure pour Yaya lorsqu'ils ont aperçu une tête connue. Neymar, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain, a accepté de jouer le jeu et de prendre une photo avec les enfants. Un rêve pour ces jeunes. "C'était vraiment incroyable, on ne s'attendait pas à voir Neymar", a expliqué Yaya, des étoiles dans les yeux. "D'un coup, on nous dit qu'on va pouvoir prendre une photo avec Neymar. Tout le monde a crié, tout le monde l'observait, on était content de le voir. Neymar est venu à côté de moi, je ne vais jamais l'oublier !".

Une très jolie surprise réservée par l'ASBL et le joueur. En voilà qui vont en rêver pendant un certain temps !