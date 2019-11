Proximus League - OH Louvain s'est imposé à Westerlo (1-2) en ouverture de la 2e journée de la 2e phase

(Belga) Le match d'ouverture de la deuxième journée de la deuxième phase de la Proximus League a permis à OH Louvain d'arracher sa première victoire à Westerlo (1-2). Xavier Mercier (28e, 1-1) et Kenneth Schuermans (42e, 1-2) ont donné les trois points aux vainqueurs de la première tranche alors que Westerlo avait ouvert la marque par Christian Brüls (10e, 1-0).

Malgré la bonne volonté de Westerlo, OH Louvain a mis le pied sur le ballon et a failli ouvrir la marque par Mathieu Maertens dont le tir a frappé la transversale et sur le rebond, Koen Van Langendonck a sorti la reprise de Kamal Sowah (8e). Peu de temps après, les Louvanistes ont connu un second contretemps quand Brüls a dévié un ballon dans le but de Laurent Henkinet (10e, 1-0). Les visiteurs ont repris leur marche en avant mais Yannick Aguemon a choisi le mauvais angle (20e) et Thomas Henry a vu Van Langendonck expulser son tir en coup de coin (21e). Le gardien campinois n'a toutefois rien pu faire sur une reprise de Mercier (28e, 1-1) ni sur un coup de tête de Schuermans (42e, 1-2). Westerlo a dominé la seconde période et a eu plusieurs occasions d'égaliser. Monté au jeu, Guillaume De Schryver a tiré au-dessus (71e), seul face au gardien adverse, Igor Vetokele s'est planté et Abdul Keita a manqué sa reprise de près (80e). Samedi, l'Union Saint-Gilloise (3 points) se déplace à Lommel (3 points) à 17 heures et le Beerschot (3) reçoit Lokeren (0 point) à 20h30. Dimanche 16 heures, Virton et Roulers tenteront de prendre leur premier point. (Belga)