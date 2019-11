Euromillions Basket League - Ostende s'impose au Brussels, Liège étrillé à domicile par Limburg United

(Belga) Le champion en titre ostendais est venu s'imposer sur le parquet du Brussels (75-77) vendredi pour le compte de la dixième journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liège n'a pas fait le poids à domicile face à Limburg United (68-112).

Dans une rencontre qui s'est jouée au bout du suspense, Ostende a empoché une importante victoire en déplacement au Brussels pour s'afficher avec un bilan de 7 victoires pour une défaite et garder la tête du groupe B en Euromillions Basket League. Le Brussels, quant à lui, est troisième du groupe avec trois victoires pour cinq défaites. Dans une rencontre digne d'un match de playoffs, les champions en titre ont dû attendre les dernières secondes pour valider leur succès (75-77) face à une accrocheuse équipe du Brussels qui, même menée 29-49 dans le troisième quart-temps, n'a rien lâché pour revenir petit à petit et échouer de peu. Côté bruxellois, Jonas Foerts, qui a eu le shoot de la victoire entre ses mains, termine meilleur marqueur avec 20 points au compteur. Dans le camp ostendais, c'est le pivot Shevon Thompson qui a fait la différence avec ses 22 points et 13 rebonds. Dans l'autre rencontre de la soirée, Limburg United n'a pas fait dans le détail en déplacement à Liège (68-112). Toujours privés de leurs joueurs étrangers, dont la plupart ont quitté le club, les Principautaires ont rapidement été pris à la gorge (11-24 et 50-85 à la fin du troisième quart). Francis Torreborre termine meilleur marqueur liégeois avec 15 points. Côté limbourgeois, c'est Jack Gibbs (21 points dont 5 paniers à trois points) qui a alimenté le marquoir. Liège n'a toujours pas connu la victoire cette saison et s'affiche avec un bilan de huit défaites en autant de rencontres. Limburg United, de son côté, compte 7 victoires pour 1 défaite. (Belga)