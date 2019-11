Considéré comme un flop en F1, Stoffel Vandoorne règle ses comptes: "Alonso était un enfant gâté"

Stoffel Vandoorne, qui retrouve petit à petit de sa superbe en Formula E, a livré quelques anecdotes sur son passage en F1 chez McLaren (2016-2018). Une période compliquée à gérer pour le pilote belge, qui n'a sans doute pas eu tous les outils à sa disposition pour briller.

Dans un entretien accordé à Sport/Voetbal Magazine, le champion 2015 de GP2 Series explique avoir quelque peu souffert de la comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso, qui occupait un rôle pour le moins encombrant au sein de l'écurie britannique. Leur relation est toutefois restée bonne.

Sur le papier, j’étais à chaque fois battu

"Je n’ai jamais eu de problèmes avec Fernando mais je dois reconnaître qu’il était un enfant gâté chez McLaren", a déclaré Stoffel Vandoorne. Il avait tout ce qu’il voulait et deux ou trois personnes dans l’état-major de l’équipe s’assuraient à ce qu’il ne manque d’absolument rien."

Et de poursuivre: "McLaren lui a toujours accordé toutes ses ressources et tout son soutien, a ajouté Vandoorne. Il avait droit à des pièces dont je ne pouvais disposer en même temps que lui. C’est le désir de nombreux pilotes afin de se montrer plus rapide que son équipier par tous les moyens imaginables. (...) Sur le papier, j’étais à chaque fois battu par Fernando. Mais en réalité, j’étais son équipier le plus coriace car j’étais le plus proche de lui. McLaren ne m’a jamais demandé tacitement de ne pas le battre mais ils m’ont demandé de le laisser passer à plus d’une reprise", a-t-il conclu.

Côté sportif, après sa troisième place vendredi, Stoffel Vandoorne a échoué au pied du podium du deuxième ePrix d'Arabie Saoudite, ce samedi, à Dariya, où a été donné le coup d'envoi de la saison 2019-2020 de Formule E. Le pilote de Mercedez-Benz EQ a pris la quatrième place d'une course remportée par le Britannique Alexander Sims (BMW I Andretti Motorsport). Un autre Belge, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a été contraint à l'abandon avant même le départ de la course.