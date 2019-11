Liga: sans briller, le Barça s'en sort de peu chez la lanterne rouge

Incapable de marquer dans le jeu courant et toujours aussi terne à l'extérieur, le FC Barcelone s'est imposé de justesse (2-1) samedi chez la lanterne rouge Leganes, pour la 14e journée de Liga.



Leganes a ouvert le score à la 12e minute par un bijou de frappe enroulée de Youssef En-Neysri, venue se loger dans la lucarne de Ter Stegen, et les Catalans n'ont trouvé la clé de l'égalisation qu'à la 53e par une tête de Luis Suarez sur un coup franc de Leo Messi, avvant de sceller la victoire par Arturo Vidal (79e).



Ernesto Valverde peut se gratter la tête: le techicien blaugrana avait choisi d'aligner un onze très offensif samedi, avec Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé tous titulaires... mais son équipe n'a jamais su trouver les espaces dans la défense très resserrée de Leganes.



C'est encore une fois un coup de pied arrêté de Leo Messi, à l'origine du but de la tête de Suarez, qui a permis aux Catalans de revenir au score.



Le but de la victoire de Vidal, après un caofuillage dans la surface, n'est pas plus construit... Et le fond de jeu très pauvre proposé par les Blaugranas inquiète toujours autant, à quatre jours de la réception du Borussia Dortmund en Ligue des champions.



Toujours leader provisoire de la Liga, le Barça pourrait être à nouveau rejoint par le Real Madrid, qui reçoit la Real Sociedad à 21h00 (20H00 GMT) à Santiago-Bernabeu.



Avec ce résultat négatif mais pormetteur contre le leader catalan, Leganes reste coincé à la dernière place du classement, avec 6 petits points.