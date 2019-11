Pieters reste 5e de l'European Tour, Detry tombe à la 11e place en finale de la Race to Dubaï

(Belga) Grâce à un troisième tour bouclé en 68 coups, Thomas Pieters a réussi à conserver sa cinquième place en finale du Tour européen de golf à Dubaï, une épreuve dotée de 8 millions de dollars, samedi sur le parcours de Jumeirah. Thomas Detry, de son côté, a perdu une place en rendant une carte de 71. Il est désormais onzième.

Pieters a concédé au troisième tour un bogey tout en réussissant deux birdies. Le numéro 85 mondial compte cinq coups de plus que le leader espagnol Jon Rahm, lauréat en 2017 à Dubaï, et le Français Mikael Lorenzo-Vera. Detry a lui réalisé un birdie de plus, soit 3 en tout, mais il a également dû inscrire deux bogeys sur sa carte. Cela le tient désormais à dix coups des leaders. Classement à l'issue du troisième tour: 1. Jon Rahm (Esp) 201=66-69-66 -15 . Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 201=65-69-69 3. Rory McIlroy (IdN) 203=64-74-65 4. Tommy Fleetwood (Ang) 205=67-68-70 5. Thomas Pieters (Bel) 206=70-68-68 6. Marcus Kinhult (Suè) 207=68-71-68 7. Danny Willett (Ang) 208=69-72-67 . Christiaan Bezuidenhout (AfS) 208=71-67-70 9. Matthew Fitzpatrick (Ang) 210=71-71-68 . Tom Lewis (Ang) 210=67-70-73 11. Sergio Garcia (Esp) 211=71-73-67 . Andy Sullivan (Ang) 211=70-74-67 . Guido Migliozzi (Ita) 211=73-70-68 . Shane Lowry (Irl) 211=75-68-70 . Thomas Detry (Bel) 211=69-71-71 (Belga)