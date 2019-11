Les Red Lions fixés sur leur sort au tournoi olympique de Tokyo

(Belga) Les Red Lions devront composer avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Afrique du Sud en phase de poules du tournoi olympique de Tokyo (messieurs), du 25 juillet au 7 août 2020, a annoncé la fédération internationale de hockey (FIH) samedi.

La répartition des pays qualifiés dans les deux groupes s'est faite suivant le classement mondial, comme pour Rio il y a quatre ans. L'Argentine, championne olympique et 4e nation mondiale au ranking FIH, figure ainsi dans le groupe A avec l'Australie (FIH 1), l'Inde (FIH 5), l'Espagne (IHF 8), la Nouvelle-Zélande (FIH 9) et le Japon (FIH 15), pays organisateur. La Belgique, vice-championne olympique, championne d'Europe et championne du monde, 2e nation mondiale, est en compagnie des Pays-Bas (FIH 3), de l'Allemagne (FIH 6), de la Grande-Bretagne (FIH 7 le classement de l'Angleterre)), du Canada (FIH 10) et de l'Afrique du Sud (FIH 14) dans le groupe B. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Chez les dames, les Pays-Bas, première nation mondiale et vice-championne olympique, se retrouve avec la Grande-Bretagne (FIH 5), championne olympique, l'Allemagne (FIH 4), l'Irlande (FIH 8), l'Inde (FIH 9) et l'Afrique du Sud (FIH 16). Le groupe B est composé de l'Australie (FIH 2), l'Argentine (FIH 3), la Nouvelle-Zélande (FIH 6), l'Espagne (FIH 7), la Chine (FIH 10) et le Japon (FIH 14). La Belgique (FIH 12) avait été éliminée par la Chine dans un ultime match de barrage le mois dernier. Les Red Panthers avaient gagné le premier match 2-0 mais avaient été battues ensuite aux shoot-outs après avoir concédé deux buts coup sur coup à la fin du temps réglementaire. (Belga)