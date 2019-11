Masters en fauteuil roulant - Joachim Gérard qualifié pour les demi-finales en simple

(Belga) Tenant du titre, Joachim Gérard a réussi à se qualifier pour les demi-finales du Masters de tennis en fauteuil roulant grâce à sa victoire sur le Britannique Gordon Reid (N.7) lors de sa 3e et dernière rencontre de poule à Orlando (Etats-Unis).

Joachim Gérard s'est imposé 3-6, 6-0 et 6-1 après avoir battu le Français Nicolas Peifer (N.5) en ouverture (2-6, 6-0, 6-1). Il avait du s'incliner contre le Japonais Shingo Kunieda (N.2) ensuite (3-6, 6-2, 6-4). Dans l'autre rencontre du groupe samedi, Kunieda a battu Peifer (6-0, 6-4) et termine en tête de la poule devant Joachim Gérard. Quatrième mondial, le Bruxellois, qui remporté trois fois ce Masters en simple (en 2015, 2016 et 2018), jouera en demi-finales contre l'Argentin Gustavo Fernandez, numéro 1 mondial, premier de l'autre groupe. Joachim Gérard sera encore en action, mais en double où il affrontera Jef Vandorpe. Joachim Gérard, associé au Suédois Stefan Olsson, vainqueur de Wimbledon, joueront en effet en demi-finales de l'épreuve contre le jeune Jef Vandorpe et le Néerlandais Ruben Spaargaren. (Belga)