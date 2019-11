Basket (dames) - Deux grosses surprises en championnat, Castors Braine et Namur battus en terre anversoise

(Belga) Soirée à sensations dans le championnat de Belgique de basket féminin samedi soir. Castors Braine a subi sa première défaite de la saison sur le terrain de Kangoeroes Malines pour le compte de la 10e journée alors que Namur, l'autre club pro de l'élite, a été battu à Phantoms Boom.

Les Anversoises de Robbie Craps ont réussi l'exploit de battre les championnes de Belgique taillées pour l'Euroligue autour de son coach français Frederic Dusart. Seule la meneuse française des Castors Melissa Diawakana manquait à l'appel. Les Brainoises, championnes de Belgique pour la sixième fois d'affilée la saison dernière, avaient déjà souffert à deux reprises cette saison en s'imposant sur le fil au 'buzzer' à Wavre-Ste Catherine, vice-champion de Belgique en titre, en 8es de finale de la Coupe de Belgique (79-82) et à Liège Panthers en championnat (71-72) le 19 octobre dernier. Castors Braine reste cependant en tête du championnat en bénéficiant du revers de Namur. Un autre club anversois, Phantoms Boom, néo-promu, a en effet créé l'autre grosse surprise de la soirée en battant les Namuroises de Philip Mestdagh, le sélectionneur national, 84 à 77. Phantoms Boom revient ainsi dans le sillage de Braine avec deux défaites au compteur tout comme Namur désormais et Wavre-Ste Catherine. Kangoeroes Malines est à trois défaites. Castors Braine se déplace à Venise mercredi pour le compte de la 5e journée d'Euroligue. Les championnes de Belgique sont 6e avec 1 victoire et 3 défaites tout comme les Italiennes. (Belga)