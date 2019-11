La ville de Tubize pour accueillir le futur stade national?

Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, estime que Tubize constitue un lieu idéal pour la construction du stade national. "C'est aux portes de Bruxelles, et de toute sa symbolique. L'autoroute y passe, un contournement est en passe d'y être réalisé, et on est bien placé entre les deux grands aéroports proches que sont Zaventem et Charleroi", énumère M. Crucke dans la DH.



Le ministre wallon voit en outre l'opportunité de travailler avec la Flandre sur un tel projet. Les très nombreux hectares encore disponibles sont à cheval sur les deux Régions et la future infrastructure pourrait donc très bien déborder sur le territoire de Hal, souligne le quotidien. "Dès que le gouvernement fédéral est installé, nous devons avancer dans ce dossier", insiste M. Crucke.

Le centre d'entraînement des Diables rouges est déjà installé à Tubize et la fédération belge de cyclisme y a fait construire son nouveau siège. La saga autour du stade national dure depuis plusieurs années et la lenteur à dégager une solution autour de ce stade contraste avec les résultats engrangés ces dernières années par l'équipe nationale de football. Les Diables viennent en effet de boucler sans accroc la campagne de qualifications à l'Euro 2020, une compétition qui se disputera dans douze villes européennes, de Bakou à Dublin, mais sans escale belge...