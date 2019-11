Coupe Davis: la Belgique en Hongrie en qualification les 6 et 7 mars pour la phase finale 2020

(Belga) La Belgique se déplacera en Hongrie en qualification pour la phase finale de la Coupe Davis de tennis 2020, ainsi en a décidé le tirage au sort effectué dimanche à Madrid.

En position de deuxième tête de série pour ce tirage, les joueurs de Johan Van Herck ont hérité des Hongrois les 6 et 7 mars prochain. Le dernier duel entre les deux pays remonte à 2018, à Liège, un duel remporté par les Belges 3 à 2 au premier tour du groupe mondial. La Belgique mène 8 à 5 dans ses confrontations avec la Hongrie. Douze pays vont décrocher leur ticket par le biais de ces rencontres de qualifications. La France et la Serbie ont reçu une invitation pour participer à cette deuxième édition de la Coupe Davis reformatée avec 18 pays rassemblés en cette fin novembre, répartie en groupes de trois avec ensuite quarts de finale, demi-finales et finale. L'édition 2020 aura lieu encore à Madrid du 23 au 29 novembre. Les demi-finalistes de l'actuelle édition (Russie, Canada, Grande-Bretagne et Espagne) sont aussi déjà qualifiés. Victorieuse de la Colombie (2-1) dans son groupe, mais battue par l'Australie (2-1), la Belgique avait été éliminée en phase de poules jeudi de la première édition qui s'achève dimanche par une finale entre l'Espagne et le Canada. (Belga)