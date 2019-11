Vanessa Scaunet surprend les favorites et se qualifie pour l'Euro

(Belga) Vanessa Scaunet a remporté le cross court dimanche lors de la manche de CrossCup à Roulers. Camille Muls s'est classée deuxième. Les deux se qualifient ainsi pour le relais mixte à l'Euro de cross-country, programmé à Lisbonne le 8 décembre. Elles ont surpris les favorites Sofie Van Accom et Renée Eykens.

Le cross court de Roulers a été réduit pour l'occasion à 1.700 mètres, une distance semblable à celle relais mixte de l'Euro. Les deux premières décrochent leur ticket pour Lisbonne. Van Accom et Eykens semblait les principales candidates à la qualification, mais Scaunet et Muls ont tiré leur épingle du jeu, distançant les deux favorites dans le dernier tour. Van Accom ira à Lisbonne en tant que réserve. "C'est peut-être une surprise pour beaucoup, mais je savais que j'avais une chance de gagner", a déclaré Scaunet. "Au deuxième tour, j'ai vu qu'un gros groupe suivait, alors j'ai accéléré et finalement il n'y avait plus personne dans mon sillage. A l'origine, mon plan était de viser une sélection sur le cross long, mais la fédération m'a appelée pour me demander si je n'étais pas intéressée par le relais. J'ai fini par céder." "Nous avons une chance de médaille sur le relais mixte", pense Scaunet. "Le parcours sera rapide. C'est encore mieux pour moi." Au relais mixte, chaque pays aligne deux femmes et deux hommes. (Belga)