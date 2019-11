Coupe Davis - Finale: l'Espagne mène 1-0 face au Canada

(Belga) L'Espagne mène 1-0 face au Canada en finale de la Coupe Davis, après que Roberto Bautista Agut (ATP 9) a battu Felix Auger-Aliassime (ATP 21) 7-6 (7/3), 6-3 dans le premier match de cette finale au nouveau format, dimanche à la Caja Magica de Madrdi.

Les capitaines espagnol Sergi Bruguera et canadien Frank Dancevic ont créé la surprise en titularisant leurs joueurs pour le premier simple. Bautista avait quitté jeudi son équipe pour se rendre au chevet de son père, décédé depuis, tandis qu'Auger-Aliassime, qui se remettait d'une blessure à la cheville gauche, n'avait pas encore joué le moindre match depuis le début de la compétition lundi. Le second simple doit opposer Rafael Nadal (ATP 1) à Denis Shapovalov (ATP 15), avant le double pour lequel sont prévus Marcel Granollers/Feliciano Lopez et Denis Shapovalov/Vasek Pospisil. C'est la première édition de l'épreuve disputée sous sa nouvelle formule avec 18 pays rassemblés en cette fin novembre, répartie en groupes de trois avec ensuite quarts de finale, demi-finales et finale. Chaque rencontre se compose de deux simples et d'un double, joués en deux sets gagnants. Victorieuse de la Colombie (2-1) dans son groupe, mais battue par l'Australie (2-1), la Belgique avait été éliminée en phase de poules jeudi.