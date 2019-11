Masters en fauteuil roulant - Joachim Gérard se hisse aussi en finale du simple où il visera un 4e sacre

(Belga) Joachim Gérard s'est qualifié pour la finale du Masters de tennis en fauteuil roulant, dimanche, à Orlando (Etats-Unis). Gérard, tenant du titre, a battu en demi-finale l'Argentin Gustavo Fernandez, N.1 mondial, 6-3, 6-3.

Gérard, quatrième joueur mondial, affrontera mardi en finale le Britannique Alfie Hewett, vainqueur 2-6, 6-3, 6-3 du Japonais Shingo Kunieda. A 31 ans, Gérard visera un quatrième sacre au Masters après 2015, 2016 et 2018. La veille, le Belge jouera la finale du double avec son partenaire suédois Stefan Olsson. La paire belgo-suédoise a battu samedi en demi-finale Jef Vandorpe et le Néerlandais Ruben Spaargaren, 6-2, 6-1. Les vainqueurs Wimbledon et de l'Open d'Australie joueront en finale contre les Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer. (Belga)