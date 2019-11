Ligue 1: Marseille poussé par des vents favorables

Marseille vent dans le dos: l'OM a enchaîné une troisième victoire d'affilée en balayant Toulouse (2-0) dimanche pour la 14e journée de Ligue 1, reprenant la deuxième place malgré une prestation un peu plus brouillonne que devant Lille (2-1) et Lyon (2-1).

Bien aidé par l'exclusion de Steven Moreira après recours à l'arbitrage vidéo sur un tacle dangereux (41e), l'OM a peiné mais finalement trouvé la faille au Stadium: une merveille de passe de Dimitri Payet pour Dario Benedetto a permis à l'Argentin d'ouvrir la marque (76e), avant le deuxième but signé Nemanja Radonjic trois minutes plus tard (79e).

Ce succès est le troisième de rang pour les Olympiens et le premier à l'extérieur depuis le 15 septembre et une victoire à Monaco (4-3). Il démontre à l'évidence les progrès des Phocéens, qui jusque-là avaient éprouvé les pires difficultés devant des formations du bas de tableau comme Dijon (0-0) ou Amiens (3-1).

Avec 25 points, les Marseillais récupèrent leur place de dauphin du Paris SG devant Angers (3e, 24 pts), temporairement passé devant samedi. Et la confrontation SCO-OM début décembre s'annonce palpitante.

Si l'OM a été moins brillant à Toulouse, c'est peut-être aussi à cause des suspensions d'Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Mais la pauvreté du jeu toulousain n'a guère posé de souci aux "minots" Boubacar Kamara (20 ans) et Lucas Perrin (21 ans), la défense centrale de l'OM lors de la finale Gambardella de 2017, et associés pour la première fois en L1 par André Villas-Boas.

Il a néanmoins fallu tout le talent de Steve Mandanda sur une tête d'Ibrahim Sangaré (72e) pour éviter la punition à cette jeune arrière-garde.

Devant, la libération est venue de Payet. Moins présent que contre Lyon, le milieu de terrain reste incontournable. Cette fois, il n'a pas marqué mais il a débloqué le match avec une passe lumineuse dans le dos de la défense toulousaine qui a permis à Benedetto de battre Baptiste Reynet (76e). L'Argentin a ainsi inscrit son sixième but de la saison, dont cinq... à l'extérieur.

- Le show Reynet -

Trois minutes plus tard, c'est Valère Germain qui a servi Nemanja Radonjic, lequel a crocheté Agustin Rogel avant de conclure (79e).

La juste récompense d'une domination permanente pour les Marseillais. Mais en raison de fautes techniques et parfois d'un manque d'application, le club phocéen ne s'est pas créé tant d'occasions que cela. Et lorsqu'elles sont arrivées, la jolie frappe croisée de Dario Benedetto n'a pas trouvé le cadre (26e), quand ce n'était pas Baptiste Reynet qui faisait le spectacle dans la cage.

Le gardien toulousain a réalisé une parade réflexe du genou sur la tête de Perrin à la réception d'un corner de Payet (2e). Il est aussi bien sorti pour repousser des deux poings le tir soudain et sans contrôle du gauche de Valentin Rongier bien servi par Benedetto (17e).

Le match aurait dû basculer plus vite lorsque Moreira a été expulsé. Mais Toulouse a défendu avec acharnement avant de voir ses efforts réduits à néant.

Pour le Téfécé, avec cette quatrième défaite de suite en L1, la situation devient de plus en plus inquiétante. Le déplacement à Nantes et la venue de Monaco s'annoncent déjà décisifs pour leur avenir. Le bon premier match de l'ère Antoine Kombouaré contre Lille (2-1), quelques jours après le départ d'Alain Casanova, semble déjà très loin...