L'avenir de Thomas Meunier est en train de se jouer au PSG: "On entre vraiment dans une phase décisive"

L'avenir de Thomas Meunier au PSG n'est pas encore réglé. L'arrière-droit espère convaincre la direction de le prolonger et des discussions en ce sens ont enfin débuté.

C'est dans l'émission Téléfoot que Thomas Meunier a fait part de l'information: les discussions en vue d'une prolongation du contrat du Diable Rouge au Paris Saint-germain ont débuté. Ceci dit, rien, jusqu'ici, n'a été signé.

"Mes représentants ont déjà rencontré la direction mais c’est difficile de trouver le bon accord dès le début, tout simplement", a déclaré l'arrière droit, qui espère toujours prolonger son aventure parisienne. "Cela va durer un petit moment. Cela fait aussi plus de deux ans et demi que le club dit vouloir me prolonger et on entre vraiment dans une phase décisive. Je pense qu’ils feront le nécessaire s’ils jugent mon cas opportun", a-t-il ensuite précisé.

Ceci dit, si aucun accord n'était trouvé, Thomas Meunier serait sans doute forcé de quitter le club dès cet hiver pour ne pas partir gratuitement l'été prochain, au moment où expire son contrat. Affaire à suivre.