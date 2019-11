Masters en fauteuil roulant - Joachim Gérard battu en finale du double à Orlando, Jef Vandorpe 4e

(Belga) Associée au Suédois Stefan Olsson, Joachim Gérard a du s'incliner en finale du double au Masters de tennis en fauteuil roulant, lundi à Orlando, aux Etats-Unis.

Joachim Gérard et Stefan Olsson n'ont pu prendre leur revanche sur Stéphane Houdet et Nicolas Peifer victorieux déjà l'an dernier lors de la même finale. Le duo belgo-suédois s'est incliné en deux manches: 6-1, 6-2. Joachim Gérard avait éliminé Jef Vandorpe, associé au Néerlandais Ruben Spaargaren, en demi-finales et espérait décrocher un second titre en double au Masters après un premier trophée conquis en 2014, mais avec Stéphane Houdet. Joachim Gérard et Stefan Olsson ont remporté ensemble cette année l'Open d'Australie et Wimbledon. Jef Vandorpe, 18 ans, et Rugen Spaargaren se sont inclinés dans le match pour la troisième place face aux Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers 6-1, 6-3. Joachim Gérard, 31 ans, tentera mardi de décrocher un quatrième titre en simple. Le Bruxellois, 4e joueur du monde, disputera la finale face au Britannique Alfie Hewett (N.6) qui l'avait battu en demi-finales des Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Joachim Gérard avait battu le numéro 1 mondial Gustavo Fernandez dimanche en demi-finales et tentera de finir le boulot mardi pour décrocher un 4e trophée en cinq éditions après ses succès de 2015, 2016 et 2018. (Belga)