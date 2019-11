Bruges craint le public du Galatasaray: "Pour eux, c'est tout ou rien ce soir" (vidéo)

Le Club de Bruges, 3e de son groupe A avec deux unités, jouera probablement déjà son 'match de l'année' à Galatasaray ce soir (18h55, en direct sur Club RTL et RTL Play) à Istanbul pour la suite de sa saison européenne. Les Turcs étaient venus partager l'enjeu (0-0) au stade Jan Breydel à l'aller, c'est leur seul point au compteur.

"Ce match peut être décisif, mais ce n'est pas certain. Nous faisons toujours tout pour gagner tous les matchs, au Real, au PSG, c'est notre style de jeu, c'est notre philosophie. On va faire la même chose ici", nous a déclaré Philippe Clément, l'entraineur du Club.

Pour poursuivre en Europea League, les champions de Belgique ont besoin de conserver leur troisième place derrière le PSG (12 points) et le Real Madrid (7 points).

"Je ne peux pas dire trop de notre tactique pour demain, ce serait trop facile pour l'adversaire", plaisante-t-il. "Nous devons jouer avec nos qualités, ne pas avoir peur du public très engagé". Et il risque de l'être "car pour eux, c'est tout ou rien, ils auront beaucoup de pression".

A l'aller, Bruges avait dominé les Turcs, "mais on a pris qu'un seul point". Les Brugeois ont vu les déplacements du PSG et du Real à Istanbul: "Le Galatasaray était vraiment fort, ils ont posé beaucoup de difficultés à ces deux grandes équipes, avec une différence de seulement un but" à la fin des 90 minutes.