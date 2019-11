Hécatombe au Galatasaray avant le duel contre Bruges en Ligue des champions: "Je n'ai jamais vu ça"

C'est avec un effectif diminué par de nombreux blessés que Galatasaray recevra le Club de Bruges mardi lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. "Je n'ai jamais vu une telle situation dans ma carrière", a déclare le coach turc Fatih Terim lundi en conférence de presse.

"Il nous manque tellement de joueurs, je n'ai jamais vu ça. Il a fallu ratisser large pour compléter la sélection, et plusieurs jeunes seront sur le banc. Nous allons devoir jouer avec une demi-équipe B, c'est vraiment dommage", dit Fatih Terim. Le Gala sera privé des attaquants Radamel Falcao et Florin Andone et des défenseurs Christian Luyindama (ex-Standard) et Sener Özbayrakli, blessés, ainsi que des Steven Nzonzi et Yunus Akgün, suspendus. Le gardien uruguayen Fernando Mulsera, de retour de blessure (hanche), devrait défendre les filets stambouliotes. L'attaquant néerlandais Ryan Babel est lui plus incertain. "Il est revenu de l'équipe nationale avec une blessure au genou. Il a fait de gros efforts pour pouvoir jouer le match au sommet contre Besiktas. vendredi (défaite 0-1) mais il doit payer ses efforts. Il est dans la sélection mais il est très incertain", selon le coach du 'Gala'.

Bruges (2 points) et Galatasaray (1 point) se disputent la 3e place du groupe A, qui délivre un billet pour les 16e de finale de l'Europa League. "Nous allons nous battre comme des lions. Je suis confiant, nous allons tout faire pour finir 3e", dit Terim.