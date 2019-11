Simon Mignolet après le partage arraché face au Galatasaray: "Si une équipe méritait de gagner, c'est Bruges"

Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diatta, Bruges a arraché un point (1-1) sur le terrain de Galatasaray ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A en Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de garder leur troisième place au classement.

"On ne méritait pas de perdre surtout avec toutes les occasions en deuxième mi-temps. C’était difficile car ils ont marqué très tôt dans le match", a déclaré Simon Mignolet au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Si on avait égalisé plus tôt, on aurait gagné. On ne doit pas calculer maintenant pour la qualification en Europa League, on doit essayer de gagner le match contre le Real Madrid. On a montré à Madrid qu’on pouvait bien jouer. Dans les derniers instants, c’était un peu fou contre le Gala. Ils ont tout mis en attaque pour essayer de gagner. Mais on a bien défendu toute la deuxième mi-temps. C’était notre équipe qui pouvait gagner."