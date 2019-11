Un but et un assist de FOLIE pour Romelu Lukaku en Ligue des champions (vidéo)

Le duo de choc Romelu Lukaku - Lautaro Martinez a fait le bonheur des supporters de l'Inter, vainqueur 1-3 au Slavia Prague mercredi soir lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Déchaîné, le Diable Rouge a délivré deux passes décisives pour son équipier argentin et a marqué son premier but dans la compétition cette saison.

L'avant-centre belge a montré qu'il était dans un bon jour dès la 19e minute lorsqu'il s'est mis en mode char d'assaut pour résister aux défenseurs adverses et offrir le but du 0-1 à Martinez. Il a ensuite trouvé le chemin des filets une première fois mais le VAR est intervenu pour annuler ce but et octroyer un penalty au Slavia Prague. Au lieu de 0-2, le score était de 1-1 à la pause après la transformation de Soucek (37e).

En fin de match, Lukaku a de nouveau pris le devant de la scène en dribblant le gardien pour faire 1-2 (81e) puis en servant Martinez d'un délicieux extérieur du pied pour le 1-3 (88e). Le Diable Rouge aurait également pu s'offrir un doublé mais s'est une nouvelle fois vu refuser un but dans les arrêts de jeu. Et dire qu'il avait frappé sur la barre dans le courant de la deuxième période.