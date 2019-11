Une défaite au goût amer pour Theo Bongonda: "On aurait pu aller chercher quelque chose" (vidéo)

Voici la réaction de Theo Bongonda après Genk - RB Salzbourg en Ligue des champions.

Le Racing Genk s'est à nouveau fait corriger par le Red Bull Salzbourg (1-4; vidéo) devant son public à la Luminus Arena mercredi soir à l'occasion de la 5e journée du groupe E de Ligue des Champions.

"On s'est tué en première mi-temps", a indiqué Theo Bongonda à notre micro à l'issue de la rencontre. "On a eu quelques occasions, mais on ne les a pas concrétisées. Puis, en deux minutes, on prend deux bits, c'est pas possible. Car aujourd'hui, on avait les clés pour faire quelque chose. La première mi-temps était bien, mais on a raté une grosse occasion, ça arrive à tout le monde. Mais ça laisse un goût amer car on aurait pu aller chercher quelque chose aujourd'hui".

Les Limbourgeois restent donc à la dernière place de leur poule avec 1 point et ne sont plus en mesure d'atteindre la 3e place synonyme de qualification en seizièmes de finale de l'Europa League qui est actuellement occupée par les Autrichiens (7 pts). "On va se concentrer sur le championnat, c'est déjà assez difficile comme ça, on va travailler".