"Performance monstrueuse", "un géant", "un couple en or": la presse italienne AMOUREUSE de Romelu Lukaku

La performance de Romelu Lukaku face au Slavia Prague en a impressionné plus d'un. Auteur d'un but et de deux passes décisives, l'attaquant belge a littéralement porté les siens vers la victoire.

Le Belge aurait même pu encore alourdir la marque si le VAR n'était pas intervenu pour lui retirer deux buts. Une prestation XXL, ponctuée par le 250ème but en carrière pour l'attaquant de 26 ans. La presse italienne n'a pas oublié de le mentionner. Pour la Gazzetta Dello Sport, Lukaku a tout simplement sublimé cette équipe de l'Inter Milan, déjà séduite par l'international belge. "C'est une performance monstrueuse. Et dire qu'il n'avait pas encore marqué. C'est un géant qui transmet sa force à ses équipiers", peut-on lire dans les colonnes du journal. Même son de cloche au Corriere Dello Sport, qui parle du duo formé par Lukaku et Lautaro Martinez. Une paire qui se trouve les yeux fermés. Lukaku a d'ailleurs offert ses deux assists à ce joueur, dont un d'un extérieur du pied absolument somptueux. Pour le quotidien italien, il s'agit d'un "véritable couple en or", qui fait les beaux jours de l'Inter Milan. Les Milanais, à égalité avec Dortmund à la deuxième place, joueront leur qualification en huitième de finale face au FC Barcelone, vainqueur des Allemands hier soir. Un match crucial prévu dans deux semaines.