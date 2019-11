Zlatan Ibrahimovic investit dans le club rival: furieux, les supporters de Malmö mettent le feu à sa statue (vidéo)

Mercredi matin, Zlatan Ibrahimovic annonçait qu'il devenait le copropriétaire du club d'Hammarby, au sud de Stockholm. Une annonce qui a visiblement beaucoup énervé les supporters de Malmö, club qui a révélé le Suédois aux yeux du monde.

Il faut dire qu'Hammarby est considéré comme le club rival de Malmö. Ce choix est donc largement contesté au sein des supporters, qui ne comprennent pas cette décision et qui l'ont exprimé très clairement quelques heures après la diffusion de la nouvelle.

La statue inaugurée le 8 octobre aux alentours du stade a d'abord été vandalisée. Une cuvette de toilette et un sac plastique ont été déposés sur la statue, de même qu'une pancarte exigeant le déménagement immédiat de l'oeuvre. Dans la soirée, des fans ont même essayé d'y mettre le feu.

La police a également découvert des tags menaçants et racistes sans pouvoir appréhender les auteurs. La tension est palpable et Zlatan Ibrahimovic n'est visiblement plus le bienvenu dans la région...



