EuroCup dames - Wavre-Ste-Catherine battu à Keltern 74-68

(Belga) Wavre-Ste-Catherine a concédé un deuxième revers jeudi soir en EuroCup de basket féminin lors de la 5e des six journées de la phase de groupes. Les filles de Arvid Diels ont été battues 74-68 à Keltern, en Allemagne. Le SKW était mené à pause 41-36. A la suite de cette défaite les Anversoises n'occupent plus que la 2e place dans le groupe I. Elles possèdent 8 points contre 9 aux Hongroises de Skekszard qui avaient pris la mesure 85-61 des Allemandes de Herner, mercredi. Keltern est 3e (7) et Herner 4e (6).

La domination outrageuse de la Belgian Cat Billie Massey aux rebonds (25) et les 21 points de Beckie Massey n'auront pas suffi. Les 22 pertes de ballons contre 11 à Keltern ont coûté cher au décompte final. Wavre-Ste-Catherine accueille le 5 décembre (20h30) Herner en conclusion de la phase de groupes. Les deux premiers de chacune des dix poules, plus les quatre meilleurs troisièmes (deux par conférence), rejoignent le tour suivant. Les huit meilleures formations sont qualifiées pour les huitièmes de finale, les seize autres équipes disputent des barrages pour y accéder. . (Belga)