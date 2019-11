EuroCup dames - Les Liège Panthers échouent d'un rien à Fribourg

(Belga) Tout comme Namur, Liège était à la recherche d'une première victoire en EuroCup de basket féminin jeudi lors de la 5e des six journées de la phase de groupe. Et comme les Namuroises, les Panthers ont échoué. Il leur a manqué point (74-73) sur le parquet des Suissesses de Fribourg. Menées de 9 points au moment d'aborder les dix dernières minutes (56-47), les filles de Pierre Cornia ont remonté 8 points, un de trop peu. Laura Henket a terminé meilleure réalisatrice chez les visiteuses avec 18 points et a capté 6 rebonds.

Au classement du groupe J les Françaises de Carolo Basket (Charleville-Mézières) sont en tête avec 9 points devant Roche Vendée (La Roche-sur-Yon) et Fribourg qui en comptent 8. Liège est 4e avec 5 unités. Les Panthers boucleront leur parcours européen (le mercredi 4 décembre (20h30) face à Roche Vendée. Les deux premiers de chacune des dix poules, plus les quatre meilleurs troisièmes (deux par conférence), rejoignent le tour suivant. Les huit meilleures formations sont qualifiées pour les huitièmes de finale, les seize autres équipes disputent des barrages pour y accéder. (Belga)