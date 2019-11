Mehdi Carcela lucide après le partage du Standard: "Arsenal qui perd, c'est mauvais pour nous"

Le Standard va sans doute regretter cette soirée. Les Liégeois avaient ouvert le score sur penalty avant d'être repris dans le temps additionnel de la première mi-temps. Trop inefficaces, les joueurs du Standard n'ont pu faire la différence et laissent filer deux points précieux face à un Vitoria plus que prenable.

Il faudra maintenant un miracle pour obtenir cette qualification. "Arsenal a perdu, donc c'est mauvais pour nous", a déclaré, lucide, Mehdi Carcela après la rencontre. "Je pense qu'on avait des points à prendre aujourd'hui, malheureusement on ne les a pas pris. On s'est créé quelques occasions franches, mais il nous a manqué un peu de chance pour mettre ce deuxième but".

Les Rouches vont devoir vaincre Arsenal pour obtenir ce ticket pour les seizièmes de finale, tout en espérant que Francfort perde des plumes à Guimaraes.