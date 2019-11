Ligue Europa: Saint-Etienne éliminé, Arsenal battu par Francfort

Encore très décevant sur sa pelouse contre le club belge de la Gantoise (0-0), Saint-Etienne, dernière chance française, a été éliminé dès la phase de poules de la Ligue Europa, à l'issue d'une 5e journée marquée par la défaite à domicile d'Arsenal face à l'Eintracht Francfort (1-2), jeudi.

A Londres, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score pour Arsenal juste avant la pause (45+1), mais l'Eintracht a fait basculer la rencontre en neuf minutes avec un doublé de son milieu de terrain japonais Daichi Kamada (55, 64).

Alors qu'un nul lui aurait suffi, la formation de l'Espagnol Unai Emery (1re, 10 pts), dont la situation se complique, reste toutefois toujours en ballotage favorable puisqu'elle accueillera le Standard de Liège (3e, 7 pts) lors de la dernière journée. Et pour se qualifier, le club belge, battu 4-0 à Londres à l'aller, devra l'emporter au minimum 5-0 !

Jeudi soir, le Standard est allé faire match nul (1-1) sur le terrain du Vitoria Guimaraes (4e).

De son côté Saint-Etienne, avec un bilan de quatre matches nuls et une défaite (4 pts), ne pourra plus revenir sur Wolfsburg (2e, 8 pts) qui est allé s'imposer 1-0 en Ukraine contre Oleksandriïa et jouera les 16es de finale en compagnie de La Gantoise (1re, 9 pts).

Des 16es auxquels ne prendront part aucun club français puisque le second représentant de la Ligue 1, le Stade Rennais, est éliminé depuis la journée précédente.

Cette fois l'équipe de Julien Stephan a été battue 3-1 sur le terrain du Celtic Glasgow, qui était qualifié avant le match, tout comme Bâle, l'Espanyol Barcelone, Manchester United et Séville.

Manchester United qui s'est incliné 2-1 sur le terrain d'Astana, pourtant dernier d'un groupe L, où l'AZ Alkmaar s'est lui aussi assuré de la qualification malgré son nul à domicile face au Partizan Belgrade (2-2), éliminé.

Dans le groupe D, le Sporting Portugal et Linz se sont également qualifiés en soirée. Le Sporting en punissant le PSV Eindhoven 4 à 0 à Lisbonne, et Linz en allant l'emporter 2-1 à Rosenborg.

Dans le groupe J, l'AS Rome a réalisé une excellente opération qui lui permet tous les espoirs en l'emportant 3-0 en Turquie face à Basaksehir. Les Romains sont à égalité de points (8) avec Mönchengladbach (1er) qui a lui aussi gagné à l'extérieur, 1-0 en Autriche à Wolfsberg. La dernière journée sera décisive dans ce groupe puisque Basaksehir suit à une longueur.

Dans le groupe K, enfin, le Sporting Braga et Wolverhampton ont fait match nul 3-3 au Portugal mais se sont du coup tous deux qualifiés pour les 16es.