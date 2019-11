L2: Lens et le Paris FC pour enchaîner, Sochaux veut rebondir

Aux deux extrémités du classement, le leader Lens et le Paris FC souhaitent confirmer leur bonne forme actuelle lors de la 16e journée de Ligue 2, où Sochaux voudra rebondir samedi (14h30) contre Troyes dans le choc du week-end.

Après la gifle reçue à Lens (4-0), les Lionceaux (5e) doivent s'imposer pour recoller aux deux premières places synonymes d'accession directe. Les Troyens (4e) abordent la rencontre avec le même esprit de revanche, une semaine après avoir été balayés par le promu Chambly à domicile (4-0).

Lens, meilleure attaque avec 24 buts, veut enchaîner vendredi (20h00) dans le derby du Nord face à Valenciennes (11e), plus solide défense de L2 (10 buts).

Invaincus depuis fin août en Championnat, les Lensois possèdent un petit matelas de cinq points d'avance sur la 4e place. "On ne peut pas se relâcher! Il faudra être vigilant", a indiqué cette semaine l'entraîneur des Sang et Or, Philippe Montanier, un ancien de la maison valenciennoise.

En bas de classement, le Paris FC de Jerémy Ménez (17e), qui est sorti de la zone de relégation pour la première fois de la saison à la faveur de trois résultats positifs consécutifs, se déplace à Nancy (9e).

Caen (15e) se déplace dans le même temps à Guingamp (10e), dans un duel de rélégués qui ont du mal à s'habituer à la Ligue 2.

Programme de la 16e journée de Ligue 2:

Vendredi (20h00):

Auxerre - Orléans

Chambly - AC Ajaccio

Le Mans - Châteauroux

Rodez - Le Havre

Valenciennes - Lens

Guingamp - Caen

Clermont - Niort

Lorient - Grenoble

Nancy - Paris FC

Samedi:

(14h30) Sochaux - Troyes