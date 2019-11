Ligue des Champions: Romelu Lukaku de nouveau victime de racisme au Slavia Prague

Romelu Lukaku a été la grande vedette de l'Inter Milan mercredi soir dans le match de Ligue des Champions mercredi au Slavia Prague. Avec un but, son 250e en tant que professionnel et deux passes décisives, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a largement contribué à la victoire 1-3 des Intéristes. Toutefois, à l'issue du match, le Belge s'est plaint d'avoir été (de nouveau) victime de manifestations racistes.



"L'UEFA doit prendre des mesures contre cela, c'est ce que j'ai dit quand j'étais en équipe nationale l'autre jour. Parce que les choses qui se passent dans le stade, ce n'est pas correct", a réagi "Big Rom", qui a aussi été la cible cette saison en Italie, en raison de la couleur de sa peau, de manifestations hostiles et racistes de certains supporters.

"Aujourd'hui, ça m'est arrivé deux fois et ce n'est pas correct. Nous sommes en 2019 et il y a beaucoup de nationalités différentes qui jouent dans une équipe. Ces mauvaises personnes ne sont pas un bon exemple pour les enfants. L'UEFA doit faire quelque chose à ce sujet. Tout le stade l'a fait quand Lautaro a marqué son premier but et ce n'est pas bon pour les gens qui regardent le match."