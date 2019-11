Mondial 2022: le tirage au sort des qualifications européennes n'aura pas lieu au Qatar!

Le tirage au sort des qualifications européennes de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar n'aura pas lieu pour la première fois depuis la Coupe du monde 1990 dans le pays hôte. Selon des sources de la FIFA et de l'UEFA, la cérémonie aura lieu à Zurich, en Suisse, en novembre ou décembre 2020. Le tirage au sort de la phase finale se tiendra elle au Qatar en avril 2022. Le Mondial se jouera exceptionnellement du 21 novembre au 18 décembre.



En 1987, le tirage au sort des groupes de qualification pour la Coupe du monde 1990 a également eu lieu à Zurich. Depuis lors, le tirage au sort a toujours été effectué dans le pays hôte. Les 55 équipes nationales de l'UEFA débuteront leur phase qualificative en mars 2021, à l'issue de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Elle se prolongera jusqu'en novembre 2021. Dix billets seront directement attribués aux vainqueurs des dix groupes de cinq ou six pays. Les dix équipes classées deuxièmes et les deux meilleures de la Ligue des Nations (non qualifiées) se disputeront les trois places restantes.