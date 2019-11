Ski alpin: Feuz et Paris pour répondre à Pinturault et Kristoffersen

L'Italien Dominik Paris et le Suisse Beat Feuz lancent leur saison à Lake Louise au Canada samedi et dimanche, avec une descente et un super-G, pour répondre au Français Alexis Pinturault et au Norvégien Henrik Kristoffersen dans la lutte pour le gros globe de cristal.

La retraite de l'Autrichien Marcel Hirscher, grand dominateur des huit précédentes éditions de la Coupe du monde de ski alpin, a relancé l'incertitude dans la course au gros globe, avec comme principaux favoris pour la succession Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen, mais les spécialistes de la vitesse sont à l'affût, Dominik Paris et Beat Feuz en tête.

Les deux premières sorties de l'hiver (un slalom géant à Sölden en Autriche et un slalom à Levi en Finlande) ont permis à Pinturault et Kristoffersen d'affirmer leur prétention pour le cristal, avec une victoire chacun.

Les deux courses dans l'Alberta doivent permettre à Feuz et Paris de riposter, sur une piste où le Suisse et l'Italien n'ont pas toujours brillé ces dernières années. La dernière victoire de Paris au Canada remonte à novembre 2013, en descente, celle de Feuz à novembre 2017, toujours en descente.

Le premier entraînement a été annulé en raison des fortes chutes de neige qui ont empêché l'hélicoptère médicalisé de décoller, et lors du deuxième entraînement, Paris n'a réalisé que le 54e chrono, à près de trois secondes du meilleur temps de Carlo Janka.

"C'était la première fois sur la piste en confrontation avec les autres skieurs et j'en ai profité pour tester des trajectoires sans forcer. J'ai sûrement raté quelque chose mais ces journées servent justement à ça", a expliqué Paris sur le site de la Fédération italienne de ski. Un dernier entraînement est prévu en soirée, pour affiner le tout.

Respectivement vainqueurs des petits globes de cristal de descente et de super-G l'an passé, Feuz et Paris partent toutefois avec un handicap sur Pinturault et Kristoffersen dans la course au classement général, puisque la saison compte plus de disciplines techniques (21) que de vitesse (18).

Deuxième du classement général de la Coupe du monde de ski alpin en 2015 et 2017, le Norvégien Kjetil Jansrud a connu une saison 2019 plus en retrait, notamment en descente avec un seul podium, lors des finales à Soldeu en Andorre (2e). Cet hiver, il voudra se mêler à la lutte et jouer les trouble-fête.

Programme (heures locales, heures françaises)

Samedi: descente à 12h15 (20h15)

Dimanche: super-G à 12h15 (20h15)