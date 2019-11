Une pluie de compliments pour Michy Batshuayi: le coach de Chelsea impressionné par son attaquant

L'attaquant de Chelsea Tammy Abraham manquera le match de samedi contre West Ham en Premier League en raison d'une blesure à la hanche, a confirmé vendredi son entraîneur Frank Lampard.

Abraham, qui a déjà marqué 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, s'est blessé contre Valence en Ligue des Champions mercredi. Michy Batshuayi avait pris sa place à la mi-temps. "Nous saurons exactement ce qu'il a après le week-end. Il a mal. Il ne sera pas impliqué demain et nous verrons lundi", a expliqué Lampard à propos d'Abraham.

En l'absence de l'attaquant titulaire, Batshuayi devrait recevoir du temps de jeu. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Lampard a indiqué qu'il était impressionné par "l'éthique de travail, une qualité" du Diable Rouge. "Ce n'est pas facile quand on ne joue pas autant de minutes que l'on veut. Avec la forme de Tammy, il a moins joué. Mais cela peut changer maintenant que Tammy est blessé. J'ai vu une grande éthique du travail, ains qu'une persévérance dans sa manière de travailler et une constance, en plus de sa qualité."

Batshuayi n'a pas encore été titularisé en Premier League cette saison. Il compte 1 but en 8 apparitions.