Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) en pole pour le Grand Prix d'Abou Dhabi

(Belga) Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé la pole position pour le Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1, 21e et dernier rendez-vous de la saison, à l'issue de la séance de qualifications samedi sur le circuit de Yas Marina aux Emirats Arabes Unis.

C'est la 88e pole de la carrière du champion du monde et la 5e de sa saison. Hamilton, six fois champion du monde, était resté pour la première fois depuis qu'il est chez Mercedes sans pole lors des neuf derniers grands prix, depuis le GP d'Allemagne. Il signe le record de la piste en 1:34.779. C'est aussi la 111e pole pour Mercedes. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) sera en première ligne aussi, avec le troisième chrono de ces qualifications, car si Valterri Bottas (Mercedes) a signé le deuxième temps, il savait déjà qu'il partira en fin de grille pour un remplacement de moteur sur sa Mercedes, au-delà du quota autorisé par saison, à la suite d'une panne au Brésil mi-novembre.. La deuxième ligne sur la grille de départ sera composée du Français Charles Leclercq (Ferrari) et l'Allemand Sébastien Vettel (Ferrari). Le départ du Grand Prix est fixé à 14h10 dimanche pour 55 tours de circuit (5,554 km) ou deux heures de course. (Belga)