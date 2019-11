Proximus League - Partage entre Virton et Westerlo

(Belga) Virton et Westerlo ont partagé l'enjeu 1-1 samedi lors de la troisième journée de la deuxième période de la Proximus League.

Kurt Abrahams (45e+3) a donné l'avantage aux visiteurs, pourtant réduits à dix depuis la 8e minute et le rouge reçu par leur gardien Koen Van Langendonck. Aurélien Joachim a égalisé à la 77e minute. Au classement, Westerlo, 4 points, rejoint le Beerschot, l'Union et Lommel derrière le leader, OH Louvain. Virton compte 2 points. (Belga)