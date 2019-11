Le Club Bruges s'impose contre Mouscron par le plus petit écart

Le Club Bruges a battu Mouscron 1-0 samedi lors de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Hans Vanaken (18e) a offert aux Brugeois un 12e succès cette saison. Le Soulier d'Or a ensuite manqué un penalty. Les Blauw-Zwart portent provisoirement à 8 points leur avance sur leur plus proche poursuivant, l'Antwerp. Vanaken a aussi manqué un penalty.

Bruges ouvrait le score à la 18e minute. Schrijvers combinait sur la droite avec Diatta avant de centrer pour Vanaken, qui trompait Vasic de la tête. La réaction mouscronnoise passait par Garcia, dont le tir échouait de peu à côté (35e). Bruges restait dangereux via Okereke (29e) et Schrijvers (38e) avant d'hériter d'un penalty en fin de première période pour une faute de Van Durmen sur Vormer. Vanaken se présentait au point de penalty, Vasic choisissait le bon côté et détournait la tentative du Soulier d'Or (44e).

Vasic était encore décisif en seconde période, en sortant parfaitement dans les pieds de Vanaken (51e) puis de Vormer (65e). Mouscron se montrait menaçant en contre, Mata devant se jeter pour empêcher Olinga de tirer en excellente position. Malgré les tentatives brugeoises de se mettre à l'abri, le score n'évoluait plus.

Bruges, qui compte toujours un match de retard, totalise 39 points, 8 de plus que l'Antwerp, passé à la deuxième place après sa victoire 1-0 sur Malines vendredi. Le Standard (30) et La Gantoise (29) jouent dimanche. Mouscron, 22 points, est huitième. La 17e journée se poursuit en soirée avec Charleroi/Waasland-Beveren et Zulte-Waregem/Eupen à 20h00 ainsi que Genk/Saint-Trond à 20h30.