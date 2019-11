Euro 2020: l'Angleterre face à la Croatie pour une revanche après la Coupe du Monde

En retrouvant la Croatie, qui l'avait éliminée en demi-finale du dernier Mondial, l'Angleterre s'attend à une "affiche de très haut niveau" dans le groupe D de l'Euro-2020, a assuré samedi son sélectionneur Gareth Southgate.

La Croatie l'avait emporté 2 à 1 après prolongation pour se qualifier en finale, perdue contre la France. "Nous connaissons la qualité de leur milieu de terrain quand on voit qu'ils peuvent laisser (Mateo) Kovacic (joueur de Chelsea) sur le banc, ça veut tout dire", a commenté Southgate au micro de la BBC2 après le tirage au sort qui s'est déroulé à Bucarest. "Ce sera vraiment une affiche de très haut niveau", a-t-il au sujet du match qui se tiendra le 14 juin à Wembley.

L'Angleterre retrouvera également sur son chemin la République Tchèque qui se trouvait dans son groupe qualificatif. Les Anglais l'avaient facilement emporté 5-0 à Wembley, avant de s'incliner 2-1 à Prague pour leur seule défaite des éliminatoires. "Nous avons été très mauvais à Prague et ils se sont améliorés, cela ne fait pas de doute" par rapport à la défaite de l'aller, a souligné le coach anglais.



"Il faudra que l'on soit bien dans notre match et ce ne sera pas comme le premier match à Wembley, c'est une certitude". Le troisième adversaire sera celui qui sortira de la voie C des barrages, c'est à dire Écosse, Norvège, Serbie ou Israël.



Si l'Angleterre finit première de son groupe, elle jouera le 2e du groupe F où se trouvent l'Allemagne, les champions du monde français et les champions d'Europe en titre portugais. Une perspective que ne redoute pas Southgate. "Si vous pouvez gagner et finir en tête, vous contrôlez votre destinée. Nous devons avoir confiance dans nos capacités et prendre qui viendra", a-t-il asséné, ajoutant "je ne suis jamais sûr de ce qui est un bon tirage ou pas".