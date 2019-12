Coupe du monde de tennis de table: troisième victoire du N.1 mondial chinois Fan Zhendong

(Belga) Fan Zhendong a remporté la Coupe du monde de tennis de table dimanche à Chengdu, en Chine. En finale, le numéro 1 mondial chinois s'est imposé 4 sets à 2 aux dépens de la révélation du tournoi le Japonais de 16 ans Tomokazu Harimoto, déjà classé 5e mondial chez les seniors. Le score des sets a été le suivant : 9-11, 11-4, 6-11, 11-8, 11-2, 11-7.

Harimoto, le plus jeune finaliste de l'histoire de la Coupe du monde, avait éliminé le matin en demi-finales le champion du monde et olympique le Chinois Ma Long (ITTF 4) 4-2. Fan Zhendong, 22 ans, s'était imposé 4-0 dans l'autre demie au détriment du Taïwanais Yun-Ju Lin (ITTF 10). Le Chinois enlève sa 3e Coupe du monde après 2016 et 2018. Il rejoint au palmarès ses compatriotes Ma Lin (2003, 2004, 2006) et Wang Hao (2007, 2008 2010), et le Biélorusse Vladimir Samsonov (1999, 2001, 2009) eux aussi triples vainqueurs. La Coupe du monde est la troisième plus importante compétition individuelle de tennis de table après les Jeux Olympiques et le championnat du monde. L'édition 2020 se jouera à Düsseldorf en Allemagne. Jean-Michel Saive avait disputé la finale de l'édition 1994 remportée par le Français Jean-Philippe Gatien. (Belga)