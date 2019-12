Romelu Lukaku et l'Inter Milan dépassent la Juventus et bondissent en tête de la Serie A (vidéo)

L'Inter n'a pas laissé passer sa chance et s'est emparé de la tête du classement de Serie A dimanche après-midi lors de la 14e journée. L'équipe de Romelu Lukaku a battu la SPAL 2-1 et compte désormais un point d'avance sur la Juventus, tenue en échec (2-2) quelques heures plus tôt contre Sassuolo. Intenable en semaine face au Slavia Prague en Ligue des Champions, 'Big Rom' a une nouvelle fois disputé 90 minutes pour les 'Nerazzurri'.

Auteur d'une très bonne première période, l'Inter a fait la différence grâce à Lautaro Martinez. L'attaquant argentin a planté un doublé (16e et 41e) et permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une marge rassurante. La Spal a relancé le suspense juste après la pause sur un exploit individuel de Mattia Valoti (50e) mais n'est pas parvenue à recoller au score.

La semaine prochaine, l'Inter (37 pts) recevra l'AS Rome tandis que la Juventus jouera sur la pelouse de la Lazio (3e, 30 pts). Cette dernière s'est imposée aisément 3-0 contre l'Udinese ce dimanche sans Silvio Proto, sur le banc, et Jordan Lukaku, absent. Le meilleur buteur du championnat Ciro Immobile a notamment marqué deux buts pour porter son total à 17 réalisations.

Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.