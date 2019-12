"Contact établi!": Ferrari pense à Lewis Hamilton pour 2021

D'après les informations du journal sportif italien La Gazzetta dello Sport, le contact a été établi entre Lewis Hamilton et Ferrari pour 2021.

Le pilote britannique de 34 ans, dont le contrat chez Mercedes se termine en 2020, aurait rencontré John Elkann, le président du groupe Fiat, deux fois cette année, selon la Gazzetta.

Interrogé sur le sujet, Toto Wolff, le directeur de l'écurie étoilée, s'est dit "totalement OK avec ça. Je pense qu'il s'agit d'un monde libre et je reconnais que chacun doit explorer ses choix de carrière et prendre la meilleure décision personnelle. Les pilotes et tous les autres y compris (...) Donc je n'ai aucun problème, un pilote va toujours essayer d'être dans la voiture la plus rapide possible, et la voiture la plus rapide possible va toujours chercher à avoir le meilleur pilote. Donc il y a un consensus entre nous [sur] ce que nous essayons d'accomplir".

La rumeur Hamilton-Ferrari n'est pas nouvelle. En 2017, déjà, le sextuple champion du monde de F1 avait été surpris de la prolongation de contrat de l'Allemand Sebastian Vettel jusqu'en 2020.

Avant le GP d'Italie cette année, il avait par ailleurs déclaré ceci: "Est-ce que je regretterais de prendre ma retraite sans avoir été pilote pour Ferrari? Je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à des choses qu'on ne sait pas. J'adore la couleur de la voiture, la passion des tifosi à Monza. Il y a des choses qui vont arriver et je ne sais pas si le destin me proposera d'aller chez Ferrari. L'avenir le dira...".