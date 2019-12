Proximus League - Le Beerschot s'impose à l'Union et prend la tête de la deuxième période

(Belga) Le Beerschot s'est imposé 0-2 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, dimanche, dans le dernier match de la troisième journée de la deuxième période de Proximus League. Le Beerschot s'empare de la tête du classement avec 7 unités. L'Union reste bloquée à 4.

L'Union a joué pratiquement tout le match à 10 en raison de l'exclusion de Perdichizzi dès la 7e minute. Holzhauser a donné l'avantage aux visiteurs à la 33e minute. Maes a doublé la mise en contre en fin de partie (90e). Vendredi, Louvain avait battu Lokeren 2-1. Samedi, Virton a été contraint au partage à domicile (1-1) par Westerlo tandis que Roulers s'était joué de Lommel 3-1. Cette victoire propulse le Beerschot seul en tête du classement de la deuxième période avec 7 points, un de plus que OH Louvain. L'Union Saint-Gilloise compte 4 points, comme Westerlo, Roulers et Lommel. Virton (2) et Lokeren (1) ferment la marche. (Belga)