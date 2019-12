Julian Alaphilippe élu Vélo d'Or 2019

(Belga) Julian Alaphilippe a remporté le Vélo d'Or 2019, récompense décernée par le mensuel français 'Vélo Magazine' au meilleur cycliste de la saison. Le coureur de l'équipe belge Deceuninck - Quick-Step a devancé le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, et le Slovène Primoz Roglic, lauréat du Tour d'Espagne. Le puncheur de 27 ans est le premier Français au palmarès depuis Laurent Jalabert en 1995 et succède au palmarès à l'Espagnol Alejandro Valverde.

'Loulou' a signé une saison 2019 de très haute volée en remportant la bagatelle de 12 victoires. Après deux succès d'étape à la Vuelta San Juan et une au Tour de Colombie pour entamer son année, il a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo et la Flèche Wallonne. Vainqueur d'étapes sur les routes de Tirreno-Adriatico (2x), du Tour du Pays basque et du Dauphiné, il a longtemps été à la lutte pour la victoire finale au Tour de France cet été. Vainqueur de la 3e étape à Épernay et du chrono à Pau lors de la 13e étape, il a porté le maillot jaune pendant 14 jours. Il a finalement terminé à la 5e place finale après avoir craqué dans la 19e étape vers Tignes. A noter qu'Alaphilippe a également remporté le 'Vélo d'Or France' devant Thibaut Pinot, lauréat 2018, et Pauline Ferrand-Prévot. Philippe Gilbert est le dernier Belge à avoir remporté le Vélo d'Or (2011). Tom Boonen (2005) et Johan Museeuw (1996) figurent aussi au palmarès. (Belga)