Top 14: Toulouse assomme un Bayonne qui voit rouge

Toulouse s'est imposé largement, bonus offensif en prime, contre Bayonne réduit à treize (45-10) et grimpe à la quatrième place du Top 14, après le dernier match de la 10e journée dimanche à Ernest-Wallon.

Depuis le retour de ses internationaux, les Toulousains sont enfin sur la bonne voie. Inconstants sans ses cadres durant toute la durée de la Coupe du monde au Japon, les champions de France ont signé une deuxième victoire de suite en championnat après la démonstration contre Clermont (34-8) et une quatrième de rang avec les deux en coupe d'Europe, à Gloucester (25-20) et contre le Connacht (32-17).

Les hommes d'Ugo Mola retrouvent ainsi un rang plus conforme à leur statut. Derrière Lyon (35 points) et Bordeaux-Bègles (34 pts), ils rejoignent le peloton des équipes à 24 points avec Toulon (6e), Clermont (5e) et Montpellier (3e).

Le MHR est justement leur prochain adversaire en double confrontation de Coupe d'Europe, le 8 décembre à Ernest Wallon puis le 14 décembre à Montpellier. A la clef une place en quart de finale. Pour rappel, Montpellier, vainqueur samedi de Lyon (33-8), est la dernière équipe à avoir dominé Toulouse (33-22), lors de la 8e journée de Top 14.

- Cheslin Kolbe aime ça -

Pour Bayonne, la trajectoire est diamétralement opposée et les beaux jours sont finis. Après Toulon (20-9) et Pau (9-3), le champion de Pro D2 en titre a subi sa troisième défaite de suite. L'Aviron n'aura pas la tâche aisée dans son combat pour le maintien avec Brive à domicile puis un déplacement à Lyon à son programme d'ici la fin de l'année.

Dans cette rencontre, sans plusieurs cadres ménagés dans l'optique du rendez-vous européen, Toulouse a à l'évidence bénéficié d'avoir évolué en supériorité avec les expulsions de Matthew Luamanu (jeu dangereux, 34e) puis de Filimo Taofifenua (placage haut, 64e).

Mais même avant ces coups de pouce, les Rouge et Noir s'étaient déjà montrés dominateurs. Ainsi, Sofiane Guitoune a inscrit le premier essai (18e) après avoir évité un placage de Saofai Alofa. Et Matthis Lebel (23e), décalé par Thomas Ramos, a inscrit le deuxième. Ces deux essais, transformés par Ramos, également auteur d'une première pénalité, ont permis à Toulouse de mener déjà tranquillement (17-0, 23e).

Sous les yeux en tribune de leur champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe, tout sourire, Toulouse a encore marqué quatre essais, dont un de pénalité (80e): Clément Castets (47e), Gilian Galan (58e) et Paulo Tafili (69e) ont rendu total le succès toulousain.

Côté Basque, les joueurs de Yannick Bru, trop indisciplinés ont eu le mérite de tenter. Et ils ont été récompensés sur un joli contre terminé par Aymeric Luc (51e). Pour l'honneur.