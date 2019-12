Ballon d'Or: Matthijs de Ligt succède à Kylian Mbappé au Trophée Kopa

Matthijs de Ligt a remporté le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur (U21) de l'année. Lundi lors de la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet à Paris, le Néerlandais, passé cet été de l'Alax Amsterdam à la Juventus, succède au Français Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), sacré en 2018 pour la première du Trophée. Il a devancé l'Anglais Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et le Portugais Joao Felix (Atlético Madrid).

Matthijs de Ligt, 20 ans, a été un des acteurs majeurs de l'épopée des Ajacides en Ligue des champions et du titre de l'Ajax en Eredivise. Ses performances lui ont permis de passer à la Juventus pour la somme de 85 millions d'euros lors du dernier mercato estival. L'international néerlandais (21 apparitions) était nommé, outre Sancho et Joao Felix, aux côtés de Moise Kean (Ita/Everton), Samuel Chukwueze (Ngr/Villareal), Kang-in Lee (Valence), Vinicius Jr (Bré/Real Madrid), Kai Havertz (All/Leverkusen), Mattéo Guendouzi (Fra/Arsenal) et Andreï Lounine (Ukr/Real Valladolid). Le trophée Kopa est élu par un jury constitué des vainqueurs du Ballon d'Or, chacun désignant trois joueurs par ordre de mérite parmi une liste de dix jeunes joueurs établie par le magazine France Football, organisateur. Les critères sont la performance individuelle et collective, la classe, et la faculté à s'inscrire sur la durée.