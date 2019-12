Trophée Yachine: Alisson Becker sacré meilleur gardien de l'année

Le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, a remporté lundi le trophée Yachine, un prix récompensant le meilleur gardien de l'année civile remis lors de la cérémonie du Ballon d'Or.

Vainqueur de la Ligue des champions en club et de la Copa América avec la Seleçao, Alisson, 27 ans, a notamment devancé trois gardiens de la Premier League, Kepa Arrizabalaga (Chelsea), son compatriote Ederson (Manchester City) et Hugo Lloris (Tottenham), le capitaine des champions du monde français.

Etaient par ailleurs nommés dans une sélection de dix portiers, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen ou encore André Onana, le gardien camerounais de l'Ajax d'Amsterdam, demi-finaliste de la C1.

Le trophée Yachine, en hommage au portier Ballon d'Or 1963 Lev Yachine, a été lancé cette année par le magazine France Football, en parallèle du traditionnel Ballon d'Or.

Le prix récompense le meilleur gardien de l'année civile, attribué par un jury international de 180 journalistes (un par pays) selon les critères suivants (du plus important au moins important): performances individuelles et collectives, classe, et carrière.