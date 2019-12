L1: Monaco-PSG reprogrammé au 15 janvier 2020, deux oppositions la même semaine

Le match Monaco-Paris SG, reporté dimanche en raison d'intempéries dans le sud-est de la France, a été reprogrammé au mercredi 15 janvier 2020 à 21h00 par la Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP), soit trois jours après un... PSG-Monaco, a annoncé la LFP mardi.

Cela place ce choc de L1 entre le champion en titre et le dernier club a lui avoir contesté le titre en milieu de semaine, entre la 20e journée du Championnat de France et les 16es de finale de la Coupe de France, soit une probable nouvelle série infernale de trois matches en une semaine pour ces équipes.

Ainsi, le PSG, qui va déjà disputer six rencontres d'ici au 21 décembre, commencera l'année 2020 comme il aura terminé la précédente: il fera son entrée en Coupe de France le 4-5 janvier, puis aura probablement un quart de finale de Coupe de la ligue à jouer le 7-8, avant d'enchaîner avec cette double opposition contre les Monégasques le 12 et le 15, puis avec un nouveau match de Coupe de France le 18 ou le 19. Et la série d'un match tous les trois jours continuera par la suite entre Coupes et Championnat...

Initialement prévue à 21h00 dimanche en clôture de la 15e journée, la rencontre Monaco-PSG avait été reportée en raison des fortes intempéries: les départements du Var et des Alpes-Maritimes, limitrophe de la Principauté de Monaco, avaient été placés en alerte rouge pluie-inondation par Météo France.

La délégation parisienne, déjà sur place, avait donc dû faire un aller-retour express.