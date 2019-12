Ballon d'Or: les votes détaillés sont connus et il y a des surprises

Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d'Or lundi soir devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Pour déterminer le lauréat, un journaliste spécialisé par pays a été invité à voter par France Football, l'organisateur du trophée. Ils étaient donc 176 à devoir donner un classement de cinq joueurs. Et forcément, beaucoup de votes sont assez proches. Mais il y a aussi quelques choix surprenants!

Ce que l'on apprend tout d'abord des votes détaillés publiés par France Football, c'est que Virgil Van Dijk a obtenu plus de premières place (69) que Lionel Messi (61). De quoi rendre encore plus rageant pour le Néerlandais les sept petits points d'écart au classement final. Le défenseur de Liverpool arrive en tête des suffrages en Europe et en Asie mais l'Argentin du Barca le devance sur les quatre autres continents.

Les votes les plus surprenant ont également été dévoilés. Le journaliste du Sri-Lanka a ainsi placé le joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold en tête de son classement. Kylian Mbappé a peut-être des amis en Slovénie et au Kirghizistan car l'attaquant du PSG a été placé numéro un par le journaliste de ces deux pays. Robert Lewandowski a quant à lui bénéficié du soutien de sa Pologne et de l'Allemagne, pays dans lequel il évolue.

A noter aussi que seuls les journalistes de la Nouvelle-Zélande et des Seychelles ont donné un top 5 correspondant au classement final.

Le journaliste représentant la Belgique était Frédéric Larsimont du Soir. Il a voté pour, dans l'ordre, Van Dijk, Messi, Salah, Ronaldo et Hazard.