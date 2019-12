Euro 2020: ce que vous devez savoir pour assister à un match des Diables

La 2ème phase de vente des tickets pour l’Euro 2020 débute aujourd’hui jusqu'au 12 décembre. Moment très attendu pour les fans des Diables Rougres mais attention, ils ne seront pas disponibles pour tout le monde. Il faudra aussi prévoir un certain budget pour le voyage.

Pour cette deuxième phase de vente des billets de l'Euro 2020, priorité aux supporters les plus fidèles c'est-à-dire les membres du FanClub des Diables. Une 1ère phase de vente, qui était ouverte à tous, avait déjà délivré 1,5 millions de billets par tirage au sort. Mais cette fois-ci, pour cette 2ème phase qui concerne 960.000 places, les tickets belges sont réservés aux supporters qui sont inscrits auprès de 1895.

Pour chaque match, entre 5000 et 12000 tickets seront prévus dans le bloc belge. Concernant les rencontres en Russie, ou les conditions d’accès sont plus strictes, un visa sera délivré à tout supporter détenteur d’un billet pour un match. Pour les non membres, sachez qu’une plateforme d’échange et de revente de tickets sera mise en place un peu plus tard. Au total, 3 millions de tickets seront écoulés pour cet Euro 2020.

Une organisation et un budget pour faire le déplacement

Certains déplacements risquent de prendre du temps et de coûter assez cher aussi... D’abord, il y a le prix du billet. Le moins cher à Copenhague, comme à Saint Pétersbourg, coute 50 euros. Mais la demande sera très forte. Une fois le graal en poche, il faut se rendre sur place.

Pour Copenhague, c’est 1h30 d’avion, nous avons pu trouver un aller-retour à 98 Euros. En train, comptez 16 heures, en voiture, 10 heures de trajet, pour environ le même budget. Sur place, sachez que le Danemark est l’un des pays les plus chers en Europe. Le prix moyen d’un logement se situe entre 54 et 109 euros la nuit selon le guide du routard.

Pour Saint Pétersbourg, prévoyez 28 heures de route si vous optez pour la voiture avec un budget péages et essence autour de 270 Euros. Pour le train, il faudrait compter près de 2 jours. Concernant l’avion, les billets les moins chers qu’on a pu trouver oscillent entre 250 et 300 euros. La vie sur place par contre est un peu moins chère.

Mais attention, en Russie comme au Danemark, n’oubliez pas un petit détail : C’est la monnaie. Oubliez les Euros. Vous devrez prévoir des Roubles ou des Couronnes !