Un jeune attaquant belge VIRÉ de son club aux Pays-Bas

RKC Waalwijk, la lanterne rouge de l'Eredivisie néerlandaise, a résilié le contrat de Dylan Seys afin de permettre à l'attaquant originaire de Flandre occidentale de trouver un nouveau club. Seys ne pouvait pas espérer obtenir du temps de jeu au RKC cette saison. L'entraîneur Fred Grim l'avait renvoyé dans le noyau des espoirs.

Seys, 23 ans, qui a joué au Club Bruges et à Twente, était important pour le RKC la saison dernière en D2 néerlandaise. Avec treize buts et neuf assists, il a joué un rôle important dans la promotion du club en Eredivisie.

Après l'été, cependant, l'ailier a disparu de l'horizon. Il n'est apparu qu'à trois reprises au début de la saison comme remplaçant. Il a été ensuite écarté par l'entraîneur parce qu'il n'acceptait pas son statut de réserviste.

Seys a été mis en cause à plusieurs reprises, à la suite d'un problème de surpoids et après avoir posté sur Instagram une vidéo dans laquelle on le voit entonner les chants des supporters de l'Ajax lors du match à domicile du RKC contre les Ajacides.